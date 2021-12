Família de Itapevi procura por menina de 12 anos que está desaparecida há 5 dias

Os familiares estão desesperados em busca de Nathaly Rosa Carvalho, de 12 anos, moradora de Itapevi, que está desaparecida desde sábado (25). Ela saiu de casa, na rua Maria Frade Procópio, Vila Iracema, por volta das 18h30, e não voltou.

Erinete, mãe de Nathaly, disse ao Visão Oeste que a filha saiu sem dizer para onde dia. “A gente tinha acabado de chegar de um passeio. Estava um dia maravilhoso de Natal, chegamos, tomei um banho e deitei. Quando levantei, ela já tinha saído”, contou.

Nathaly vestia uma camisa laranja do Corinthians (assim como na foto), shorts jeans e chinelo quando desapareceu. De acordo com Erinete, a filha não levou documento, apenas pegou uma quantia em dinheiro que estava em seu bolso.

Erinete disse ainda que recebeu informações de que Nathaly teria sido vista nos bairros Jardim Cruzeiro e Jardim Alabama, também em Itapevi. “A gente soube também que ela pegou carona em um Gol branco antigo, aqui no pronto de ônibus perto de casa, mas não sabemos ao certo se foi isso mesmo e quem estava dirigindo”, completou.

O boletim de ocorrência do desaparecimento já foi registrado pela família, que está desesperada sem saber o que pode ter acontecido com Nathaly.

Quem souber de alguma informação que possa levar a polícia e a família ao paradeiro da menina de Itapevi pode entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou ligar para o telefone (11) 94269-1498, ou ainda no Disque Denúncia, no 181.