Família de Osasco procura por adolescente de 16 anos que está desaparecida

Os familiares estão desesperados em busca da jovem de Osasco Maryangela Macedo da Silva, de 16 anos, que desapareceu na segunda-feira (1º). Ela mora no jardim Primeiro de Maio e foi vista pela última vez por volta das 19h, na avenida Sarah Veloso, no Metalúrgicos.

publicidade

Ao Visão Oeste, Celina, mãe de Maryangela, contou que a filha vestia uma blusa preta e calça de moletom também na cor preta quando desapareceu. “Ela não chegou em casa. Nós já fomos atrás de todos os amigos e eles também falam que não tem informação sobre ela”, disse.

Celina conseguiu registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento da filha nesta terça-feira. No entanto, até o momento, não sabe o que pode ter acontecido. “Está sendo muito difícil”, lamentou.

publicidade

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Maryangela pode entrar em contato com a família, por meio do telefone (11) 98756-3414 ou ligar no 190 da Polícia Militar.