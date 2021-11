Famosos manifestam pesar pela morte de Marília Mendonça: “Me recuso a acreditar”, diz Neymar

A morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, em um acidente de avião na tarde desta sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais, gerou comoção em todo o país. Nas redes sociais, famosos e anônimos expressam a tristeza pela morte da artista.

Me recuso acreditar, me recuso 😭

Sua estrela brilhará para sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião! 🖤 pic.twitter.com/sbkDB8JjCF

Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível.

Vai com Deus #MariliaMendonca pic.twitter.com/hbw4nvm2L7

Foi um prazer te conhecer e brincar com você.

Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho. #mariliamendonça pic.twitter.com/lPdEvwt4g4

— Daniela Mercury (@danielamercury) November 5, 2021