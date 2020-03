Famosos são acusados de abusar do Photoshop e internet não perdoa

O cantor Eduardo Costa exibiu o corpo sarado recentemente no Instagram e foi acusado de abusar do uso de Photoshop. “É fake news”, comentou uma seguidora. Não só ele, mas outros famosos, como Renata Fann, Gracyanne Barbosa e Gretchen já “causaram” na internet após perderem a mão nos retoques.

Renata Fan, apresentadora do “Jogo Aberto”, da Band, também causou diversas reações nas redes sociais após cumprir promessa feita ao vivo dizendo que postaria uma foto de biquíni se o Internacional vencesse o Grêmio na final da Copa São Paulo.

Dito e feito, mas o chão retorcido revelou a manipulação nas imagens e rendeu comentários. “A madeira do deck empenou”; “menina, e essas tábuas tortas aí? você não precisa disso”, disseram os seguidores de Renata.

Gretchen sempre assumiu os procedimentos estéticos que já fez ao longo da vida, mas também é conhecida por “dar uma retocada” nas fotos. Os seguidores já notaram até o sumiço do umbigo da famosa. Nos comentários, ela rebateu: “melhor não ter umbigo do que ter língua grande”.

O vocalista do Morron 5, Adam Levine também protagonizou um episódio de manipulação de imagem. Mas a “culpa” não foi dele. O cantor ficou sem uma parte da barriga quando posou para a Revista Vogue, que exagerou no Photoshop.

Outra celebridade que deu o que falar ao postar uma foto supostamente manipulada foi a musa fitness Gracyanne Barbosa. “Tem uma Dilma no joelho dela”, “a aparição da Dilma no joelho da Gracyanne é a melhor coisa que me aconteceu hoje”, comentou um seguidor na época.

Quem também “perdeu o umbigo” recentemente foi a irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos, que recebeu uma série de críticas ao postar foto cheia de retoques. “Parece boneca de cera”, disse uma seguidora.

Mara Maravilha também tem recebido muitas críticas pelo exagero na manipulação de suas fotos. Recentemente, a apresentadora postou uma foto com a perna torta e gerou muita discussão. “Mara Maravilha já pode entrar pro elenco de Os Mutantes da Record porque virou a mulher elástica”, escreveu uma seguidora.

A atriz Suzana Vieira também foi alvo de críticas com o excesso de retoques.