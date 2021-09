Fãs criticam Lívia Andrade na porta de exame de DNA do filho do namorado com a ex

A apresentadora Lívia Andrade tem recebido uma enxurrada de críticas no Twitter na manhã desta terça-feira (21) após ter sido filmada na porta de um local onde seria realizado um exame de DNA do filho do namorado dela, o empresário Marcos Araújo, com a influenciadora Pétala Barreiros.

Após Pétala acusar Marcos, que é dono da gravadora Audiomix e do Festival Villa Mix, de relacionamento abusivo, agressão física e psicológica, o empresário pediu na Justiça a realização de exame de DNA do filho caçula dele com a influenciadora, de nove meses.

Lívia Andrade e Pétala já trocaram farpas publicamente após a apresentadora assumir namoro com Marcos. Agora, no local da realização do exame de DNA, a apresentadora foi filmada ao lado de um suposto segurança do empresário, em frente ao local do exame.

A presença da apresentadora em meio ao imbróglio gerou uma série de criticas nas redes sociais e colocou Lívia entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça:

O Marcos dono da audiomix pediu exame de DNA do filho mais novo dele com a Pétala e além de levar seguranças armados ainda levou a Livia Andrade que ficou do lado de fora porque não foi autorizada a entrar…que papelão! pic.twitter.com/YRLEvMj91w — titia arielly 💙 (@arisuspensa) September 21, 2021

nunca pensei que a livia andrade se prestaria a um papelão desses, achava ela uma mulher foda. que decepção, por isso que hellen ganzarolli sempre foi a maior do sbt — mateus. (@gratidaorafa) September 21, 2021

Livia Andrade… Mulher se preserve! Que vergonha pic.twitter.com/aW827VakT4 — (@Labradoritah) September 21, 2021

Homem é um sapirico mesmo viu

E Lívia Andrade ainda é mais asquerosa que ele por estar se prestando a esse papel https://t.co/40fnlGpimw — Sasa ♨️ (@asouvenir_) September 21, 2021

A pergunta que não quer calar.

Oq a Lívia Andrade foi fazer no exame de DNA do filho da Petra e do Ex? Pra que fazer isso? Qual necessidade?

Desceu baixo demais hen Lívia?Baixo demais até pra vc. — Hill Team treta (@Hillteamtreta) September 21, 2021

Lívia Andrade ridícula, paga de feministona mas na primeira oportunidade de defender macho e fazer outra mulher sofrer faz com gosto, tem que ter coragem viu — bre ndinha (@brecabral_) September 21, 2021

Uai a Lívia Andrade não queria fazer parte dessa balbúrdia e apareceu no dia do DNA? https://t.co/iayjwZnsWf — Marcão (@marcaoblognejo) September 21, 2021

é triste demais ver que a livia andrade tá se prestando a esse papelão por causa de macho — (@putzli_) September 21, 2021

A vergonha que a Livia Andrade está passando, acompanhando um aliciador de menores no DNA do filho mais novo da Pétala. Odeio essas mulheres que não tem sororidade. — Fifi do Passarinho (@mfificomenta) September 21, 2021

Eu achei que já tinha visto tudo,mas essa sinceramente foi a pior.O macho escroto, além de pedir exame de DNA do filho mais novo de Pétala, ele foi capaz de levar seguranças armados para o local.Pior foi a Livia Andrade, uma mulher prestar um papelão desse,qe vergonha. Passada — Paula Borsagues (@paulahborsagues) September 21, 2021

Mulheres, não sejam uma Livia Andrade na vida! Que asco desse papelão dela! https://t.co/YeDlrV6l2K — Suucomenta (@sunicolletti) September 21, 2021

Livia Andrade kkkkkkkkkkkkk MEU DEUS MULHER SE PRESERVE, coragem… por esse homi feio. — Keepop (@Keepingupfer) September 21, 2021

Essa Livia Andrade é ridícula, que nojo! A mulher apoia toda essa palhaçada que esse fdp faz com a mãe dos filhos e se acha na razão, ridícula!!!!!!! — Aninha (@andradekaroo) September 21, 2021

Livia andrade é muito baixa, se submeter a esse papel, ridícula! — Deby.🦂 (@debytuita) September 21, 2021