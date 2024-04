Fatec Cotia abre 237 vagas em seis cursos gratuitos de ensino superior

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia oferece 237 vagas em seis cursos de ensino superior para o segundo semestre de 2024. As inscrições para o vestibular estão abertas.

publicidade

Os cursos oferecidos na Fatec de Cotia são:

Ciência de Dados (noite – 35 vagas)

(noite – 35 vagas) Comércio Exterior (manhã – 28 vagas)

(manhã – 28 vagas) Desenvolvimento de Software Multiplataforma (noite – 35 vagas)

(noite – 35 vagas) Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização (manhã – 24 vagas)

(manhã – 24 vagas) Gestão da Produção Industrial (manhã 24 vagas/ noite 28 vagas)

(manhã 24 vagas/ noite 28 vagas) Gestão Empresarial (manhã 28 vagas/ noite 35 vagas)

Nos cursos superiores de tecnologia algumas disciplinas serão ministradas à distância, no formato online e síncrono de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico.

publicidade

As inscrições vão até 7 de junho e devem ser feitas no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 90.