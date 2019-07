Fátima Bernardes ganha beijo na boca de Tatá Werneck: “te amo, Fátima!”

Tatá Werneck anunciou no Instagram nesta sexta-feira (12) a nova temporada do “Lady Night”, programa que ela apresenta e que volta na próxima segunda-feira (15), no Multishow.

E o anúncio veio de forma inusitada: ela postou uma foto em que beija a também apresentadora Fátima Bernardes na boca.

“Segunda feira dia 15 estreia ‘Lady Night’ versão especial grávida com hemorroida! Teremos a MARAVILHOSA (sério. Sem palavras. Que mulher) @fatimabernardes como vc nunca viu! Fiquei ainda mais fã! Ela é tão … te amo, Fátima! Fofa, inteligente, engraçada, espirituosa”, escreveu Tatá na publicação.