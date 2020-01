Febre teen do momento, BFF Girls fazem pocket show gratuito em Osasco

Febre teen do momento, com quase 2 milhões de seguidores no Youtube, as meninas da banda BFF Girls fazem pocket show gratuito oferecido pelo SuperShopping Osasco no dia 4 de fevereiro, terça-feira, a partir das 19h.

Elas vão cantar em Osasco seus maiores sucessos, como “Meu Crush”, “Pode Parar” e “Eu Shippo”.

Publicidade

Além da apresentação musical, Giulia Nassa, Bia Torres e Laura Cardoso participam de um meet & greet e promovem o novo trabalho do trio, o filme “O Melhor Verão das Nossas Vidas”.

Para participar e conferir as BFF Girls de pertinho em Osasco, basta comparecer ao SuperShopping a partir das 17h de terça-feira (4) e garantir a pulseira que dá acesso ao encontro. Serão distribuídas 200 pulseiras, por ordem de chegada. Menores de 18 anos, devem estar acompanhadas dos responsáveis legais.

“Transformaremos o meet & greet em um momento ainda mais memorável para todos com o pocket show. Crianças e adolescentes que adoram a banda vão poder cantar as músicas junto com as integrantes do grupo, dançar e tirar fotos”, convida Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Evento BFF Girls no SuperShopping Osasco

Data: terça-feira, dia 4 de fevereiro

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Gratuito, sujeito à lotação