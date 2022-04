Feira Indígena de Osasco no Osasco Plaza Shopping vai até esse domingo

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Prefeitura de Osasco, em parceria com o Osasco Plaza Shopping e o Fórum Indígena de Osasco, encerram nesse domingo (17) a Feira de Artesanato Indígena, na Praça de Eventos do shopping.

publicidade

A ação integra a 15ª Semana dos Povos Indígenas, que será encerrada no dia 1º de maio com uma confraternização no Parque Chico Mendes, reunindo integrantes da comunidade indígena e terá atividades culturais, as Danças dos Praiás e a famosa Dança Toré, que é símbolo da resistência e conexão com os encantados, o sagrado dos povos indígenas.

Aberta desde o início de abril (4), a feira teve como objetivo expor a diversidade de artesanatos de várias etnias que vivem em Osasco, entre elas, a Pankararé e Pankararú.

publicidade

As peças, que contam sobre as raízes, arte e cultura das comunidades indígenas, são comercializadas a preços acessíveis.

A responsável pela feira é a Cacique Alaíde Pankararé, que tem trabalhado para a união e o fortalecimento da etnia Pankararé, além de trabalhar na segurança alimentar do povo indígena no município, como os Pankararé, Pankararú, Atkum, Xucurú-Kariri, Xacriabá, Wassu Cocal e Guarani.

publicidade

O Osasco Plaza Shopping fica na Rua Tenente Avelar Pires, 81 – Centro. A feira segue até domingo (17), das 10h às 22h.