Feira noturna do Jardim Wilson de Osasco é inaugurada

Nesta quinta-feira (22) se iniciaram as atividades da feira noturna da Companhia Municipal de Transportes de Osasco (CMTO), no Jardim Wilson. O espaço vai funcionar as quintas-feiras, das 18h às 22h, na Avenida Manoel Pedro Pimentel, 138.

A feira noturna conta com barracas de frutas, verduras, legumes, peixes, além de lanches, pastéis, caldo de cana, entre outras.

Acompanhado da primeira-dama Aline, secretários e vereadores, o prefeito Rogério Lins (PODE) prestigiou a primeira noite de funcionamento. “Estou muito feliz porque este espaço é propício a essa atividade. A feira será um sucesso, e certamente virão pessoas de outras regiões. Vai facilitar bastante para quem trabalha e não pode fazer compras durante o dia. Atenderá os moradores e estudantes das faculdades próximas”, disse Lins.

Segundo Sérgio Kamya, presidente da Associação dos Feirantes de Osasco, a entidade congrega 800 feirantes, que atuam nas 53 feiras livres espalhadas pela cidade.

Serviço:

Feira Noturna

Estacionamento da CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco)

Acesso pela Avenida Manoel Pedro Pimentel, 138

Funcionamento: às quintas, das 18h às 22h