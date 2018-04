Feirão do Emprego em Osasco vai reunir 1.200 vagas em 21 empresas, diz Prefeitura

A Prefeitura de Osasco divulgou na tarde desta quinta-feira, 26, a programação da Semana do Trabalhador, que ocorre entre os dias 2 e 5 de maio, celebrando o Dia do Trabalhador (1º de Maio).

Publicidade

Entre as principais ações estão o Feirão do Emprego – serão disponibilizadas 1.200 vagas –, início do Programa Operação Trabalho (POT), lançamento do Centro de Inclusão Digital Itinerante, inauguração do Centro Público e Banco do Povo, e assinatura de convênio com Senac para cursos gratuitos de qualificação.

Por meio do convênio serão oferecidas 500 vagas em diversos cursos, entre os quais modelagem e costura (para iniciantes) e formação básica em gastronomia. As oportunidades são destinadas a moradores de Osasco desempregados, com idade a partir dos 15 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Confira abaixo a programação completa com as datas e locais dos eventos e os detalhes de cada uma das ações.

Programação completa:

Programa Operação Trabalho (POT):

Dia 2/5, às 9h. Sala Osasco, prédio anexo ao Paço Municipal (Avenida Bussocaba, 300, Vila Campesina). Visa conceder atenção especial ao trabalhador desempregado (preferencialmente com idade entre 25 e 39 anos), residente em Osasco e pertencente a famílias de baixa renda. O programa visa estimular a busca por emprego e o aumento das oportunidades de reinserção no mercado.

Publicidade

Os selecionados firmarão termo de compromisso por seis meses com a Prefeitura, que pode ser prorrogado por igual período, limitado ao prazo de dois anos. A SDTI e demais órgãos municipais atuarão juntos no desenvolvimento de capacitação ocupacional e cidadania e ações de incentivo e orientação.

Centro de Inclusão Digital Itinerante:

Dia 2/5, às 14h, na Praça Dicran Echrefian, s/nº, Presidente Altino. A política de Inclusão Digital da Prefeitura visa proporcionar capacitação profissional na área de tecnologia da informação e disponibilizar acesso livre à internet. As aulas serão ministradas em uma carreta que ficará posicionada no local. O curso tem 40 horas de duração para cada uma das duas turmas (manhã/tarde). As aulas acontecem entre 8h e 17h, de segunda a sexta. Podem participar pessoas a partir dos 10 anos. O conteúdo será compatível com a idade e escolaridade.

Inauguração do Centro Público e Banco do Povo:

Dia 3/5, às 10h, na Rua Minas Bogasian, 291, Centro. O Centro Público de Economia Solidária é um espaço de articulação, organização, capacitação e desenvolvimento de projetos de iniciativas diversas que contribuem para a geração de trabalho e renda em forma de autogestão.

Já o Banco do Povo é um programa do governo do Estado voltado à geração de emprego e renda, por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos. É administrado pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) em parceria com o município. Os espaços funcionarão das 8h às 17h.

Assinatura de Convênio entre a Prefeitura e o Senac:

Dia 4/5, às 10h, no Paço Municipal. Os cursos oferecidos são: Modelagem e Costura para Iniciante (40 vagas); Criação e Técnicas de Montagem de Bijuterias (40); Confecção de Patchwork (20); Confecção de Moda Hip Hop (40); Modelagem e Confecção de Bolsas em Tecido (40); Programa de Educação para o Trabalho (60); Formação Básica em Gastronomia (40); Computação (avançado, 50 vagas); Manicure e Pedicure (40); Vitrinismo (40); Auxiliar Administrativo (30) e Assistente em Logística Empresarial (60). Os cursos são gratuitos e acontecerão na unidade do Senac (Rua Dante Batiston, 248, Centro) e no Centro de Esporte, Cultura e Lazer do Jardim Bonança (Rua Dr. Miguel Campos, s/nº).

Feirão do Emprego:

Dia 5/5, das 9h às 16h, no Centro Educacional Unificado (CEU) José Saramago (Avenida João de Andrade, 1.355, Jardim Santo Antônio). Serão oferecidas 1.200 vagas (haverá distribuição de senhas), com participação de 21 empresas.