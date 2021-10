Feriadão terá interdições na Autonomistas e na CPTM para obras de novo viaduto em Osasco

Entre os dias 10 e 12 de outubro, haverá alterações viárias na região de Quitaúna, em Osasco, principalmente na Avenida dos Autonomistas, para obras do viaduto de acesso ao Conjunto Residencial Miguel Costa. A circulação de trens na Linha 8 da CPTM também terá interrupções no trecho.

A operação será realizada para o lançamento das vigas de sustentação das lajes do viaduto. Serão içadas 15 vigas, medindo entre 16 e 36 metros e pesando entre 30 e 65 toneladas cada, em um trabalho que também contará com operação de 4 guindastes, com capacidade individual para até 750 toneladas.

Devido à complexidade da obra e também pelo fato do viaduto passar sobre a avenida dos Autonomistas e os trilhos da Linha 8 da CPTM, próximo a quartel do Exército, haverá necessidade de alterações viárias e no sistema de transporte público.

As intervenções começam à 1 hora do dia 10 de outubro, domingo, quando será feito o lançamento das vigas no trecho sobre a faixa da CPTM, e uma das faixas da Avenida dos Autonomistas, sentido Carapicuíba, será interditada.

Já no dia 11, a partir das 21 horas, haverá bloqueio total da Avenida dos Autonomistas, nos dois sentidos, entre a Rua General Florêncio, em Quitaúna, e a Rua Aristides Bellini, no Km 18. A interdição continuará até às 18 horas do dia seguinte, 12 de outubro.

O trânsito será desviado, com orientação aos motoristas por agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), que distribuirão folhetos com informações sobre as rotas alternativas. Também haverá faixas de sinalização em todo o trajeto.

CPTM

Haverá ainda, por questões de segurança, a interrupção da circulação de trens no trecho da Linha 8 da CPTM entre as estações Comandante Sampaio e Carapicuíba, entre a 0 hora do dia 10 e 3 horas do dia 11 e da 0 hora do dia 12 até as 3 horas do dia 13.

O transporte de passageiros nos horários de funcionamento das estações será feito pelo sistema Paese, com até 32 ônibus e vans do projeto Servindo (para passageiros com mobilidade reduzida) disponibilizados nos períodos de pico e até 20 ônibus e vans nos horários de vale.

Vão atuar na operação cerca de 100 pessoas, incluindo funcionários das secretarias de Habitação, de Trânsito e Mobilidade Urbana e de Segurança e Controle Urbano da Prefeitura, operacionais da construtora FBS, responsável pela obra, e do sistema Paese.

Dada a complexidade dos trabalhos, foram elaborados, em paralelo ao Plano de Montagem das Vigas, planos de Contingência e de Atendimento a Emergências, em caso de registro de intercorrências.

O viaduto

O viaduto vai beneficiar diretamente mais de 4.500 pessoas, que passarão a ter acesso direto às suas moradias no Conjunto Habitacional Miguel Costa, construído pela Prefeitura.

Ele integra um sistema viário de aproximadamente 700 metros, com duas pistas, rotatória, alça de acesso à área militar, guias, sarjetas e cabeceiras, além de uma área de esportes e lazer no canteiro central e iluminação. O projeto também envolve plantio de árvores para compensação ambiental.

Com a obra, o quartel do Exército também passará a contar com um acesso mais regular e a CPTM poderá fechar a passagem em nível, eliminando em definitivo riscos de acidentes.

A estimativa é de que 1.150 veículos leves transitarem no local diariamente, além de linha urbana de ônibus. A estrutura está dimensionada para suporte veículos pesados de até 60 toneladas.

“Além de atender as famílias do conjunto Miguel Costa, o viaduto vai proporcionar acesso a um novo bairro que está surgindo em Osasco. A prefeitura também vai construir uma escola e de uma unidade básica de saúde na região e queremos atrair empreendimentos imobiliários privados”, explica Pedro Sotero, secretário de Habitação. A pasta é a responsável pela obra.

Números da operação

. Serão içadas 15 vigas, medindo entre 16 e 36 metros e pesando até 65 toneladas cada

. O lançamento vai envolver 4 guindastes, com capacidade para até 750 toneladas cada

. Mais de 100 pessoas vão atuar na megaoperação

. O viaduto vai beneficiar diretamente 4.500 pessoas

. A estimativa é de 1.150 veículos transitem pelo local diariamente

. O viaduto está dimensionado para suporte veículos pesados de até 60 toneladas