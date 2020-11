Fernando Vanucci morre aos 69 anos em Barueri

O jornalista e apresentador Fernando Vanucci morreu nesta terça-feira (24), aos 69 anos, em Barueri. Ele deixa quatro filhos.

Fernando Vanucci passou mal em sua casa, em Alphaville, e foi levado pela empregada às pressas ao Pronto Socorro Central de Barueri, mas não resistiu e morreu. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele havia sido vítima de um infarto no ano passado e estava com a saúde debilitada.

Marcado pelo bordão “Alô, Você!”, Vanucci é um dos grandes nomes do jornalismo esportivo no país. Na TV Globo, cobriu seis Copas do Mundo: 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. Também trabalhou nas emissoras Bandeirantes, Record TV, Rede TV e Rede Brasil de Televisão.

