Festa do Peão de Cotia traz Jorge e Mateus, Maiara e Maraísa e Wesley Safadão

A cidade de Cotia receberá, entre os dias 20 e 28 de abril, a Festa do Peão. A celebração, que é uma das maiores da região, vai atrair milhares de pessoas durante os cinco dias de Festa que acontece no “Recinto de Eventos”, ao lado do Terminal Metropolitano, na região central.

Publicidade

Para esta edição, o público poderá se divertir ao som de Jorge e Mateus (20/04), DJ Alok e Jeferson Moraes (21/04), Henrique e Juliano (26/04), Maiara e Maraisa (27/04) e Wesley Safadão (28/04). Tudo isso em uma estrutura 100% coberta, com praça de alimentação completa, estacionamento, acesso facilitado e camarotes.

Os ingressos já estão à venda e os preços variam de R$ 40,00 a pista, por dia ou, para quem quiser curtir a Festa toda, o valor é R$ 130,00, o que dá direito a um passaporte, para todos os dias de evento. Há ainda as opções do Camarote Vip Gold, a partir de R$ 100,00 reais e o Camarote Brahma, que é open bar, com valores ainda a serem definidos.

A Festa do Peão de Cotia 2018 é um evento particular, organizado pelas empresas Cia Verde Amarelo e Estrela Som, com diversos patrocínios, entre eles da Brahma. Assim como nos demais anos, a Prefeitura de Cotia recebe o evento, oferecendo o espaço para que tudo ocorra com êxito e fomente o turismo na cidade. Em contrapartida, a organização da festa custeia as despesas do município com reforço nos efetivos de transito e segurança.

Pontos de venda:

Calçados Sérgio – Rua Senador Feijó, 190 – Centro – Tel.: (11) 4616-2754

Galeria Escadão – Rua Senador Feijó, 374 – Centro – Tel.: (11) 4551-0816

Serrano Supermercados – Av. Prof. Joaquim Barreto, 887, Atalaia– Tel.: (11) 4243-3000

Serviço:

Organização: Cia Verde Amarelo e Estrela Som

Quando: de 20 a 28/4/2018

Onde: Recinto de Eventos de Cotia – Rua Eng. Leoni P Sanchevichi, 273 – Centro