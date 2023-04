Festa do Trabalhador de Carapicuíba terá shows de Simone Mendes, Japinha Conde e Pixote

Festa do Trabalhador de Carapicuíba terá shows de Simone Mendes, Japinha Conde...

A Prefeitura de Carapicuíba anunciou nesta quinta-feira (20) que a cidade terá Festa do Trabalhador recheada de atrações no dia 1º de maio. Artistas como Simone Mendes, Japinha Conde, Hugo Henrique e Thales Lessa vão embalar o público com shows gratuitos.

Segundo a administração municipal, também vão se apresentar o grupo Pixote, Maneva, Os Mulekes, Doce Encontro, Tradição, Mulekagem, Us Agroboy, Gustavo Moura e Rafael, Felipe e Rodrigo, Ícaro e Gilmar, Kart e Gustavinho.

A Festa do Trabalhador de Carapicuíba é promovida por meio de uma promoção da Rádio Tropical e não trará custos ao município. O evento será realizado no Parque dos Paturis, a partir das 13h do domingo, dia 1º de maio.

