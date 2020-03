Festivais de costela e do torresmo acontecem neste fim de semana

Quem passar pelo Memorial da América Latina, em São Paulo, neste sábado e domingo, dias 14 e 15, vai poder apreciar a primeira edição do Festival de Costela e o Festival do Torresmo. Além de um cardápio para todos os gostos, haverá música ao vivo e área kids.

Para quem aprecia a costela assada, há opções com vários acompanhamentos, como arroz na cerveja preta, farofa de ovo e vinagrete (R$ 40); com mandioca cozida e vinagre (R$ 50); e costelinha ao barbecue, batata rústica, milho e cebola (R$ 60).

Entre as opções de carne, também podem ser encontradas vaca atolada (R$ 45) e o porco paraguaio com arroz biro, purê de mandioca, ervilhas e milho (R$60).

Esta será a segunda vez que o espaço sedia o Festival do Torresmo, que fez sucesso no ano passado. O cardápio está recheado de opções, como fatia de torresmo (R$ 15); lanche de torresmo (R$ 20); torresmo de rolo (R$ 30); torresmo pururuca palito (R$ 20); barca de torresmo (R$ 50); torresmo na taça (R$30); e porção de torresmo de barriga (R$ 35).

Os shows de música ao vivo começam a partir das 13h. As bandas Simas & Julian Campos, Periferia A Massa, Matuta e Comitê do Sol sobem no palco no sábado. Já no domingo (15), as atrações são Allyson Martins, 2ºDP, Step’N Soul e Douglas Dakombi.

O espaço kids conta com pula-pula e brinquedos infláveis, a partir de R$ 6. Há também um fraldário no local e é permitida a entrada de pets.

Confira a programação dos festivais da Costela e do Torresmo:

Sábado – 14/03: 13h – Simas & Julian Campos // 15h – Periferia A Massa // 17h – Matuta // 19h – Comitê do Sol

Domingo – 15/03: 13h – Allyson Martins // 15h – 2º DP // 17h – Step’n Soul // 19h – Douglas Dakombi

Serviço:

Memorial da América Latina – 1º Festival da Costela e Festival do Torresmo // Data: 14 e 15 de março, das 11h às 21h // Local: avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda