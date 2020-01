Festival Carnivoria vai reunir delícias para os amantes de carnes e música ao vivo em Barueri

O Shopping Tamboré, em Barueri, vai realizar um evento especial para os amantes de carnes. Nos dias 25 e 26 de janeiro, das 12h às 22h, o empreendimento vai receber o Festival Carnivoria, no estacionamento externo.

Em um espaço com mais de 2 mil m², estarão distribuídas 12 estações, que oferecem carnes, acompanhamentos e até sobremesas feitas na brasa. Nelas, estarão presentes assadores profissionais, tais como, Fernando Possenti, que participou do BBQ Brasil.

O público vai se animar ainda mais com programação de música ao vivo. Os pequenos também vão se divertir no Espaço Kids e com a Roda-Gigante Brasil, com 30 metros de altura.

Serviço

Festival Carnivoria

Data: 25 e 26 de janeiro

Horário: 12h às 22h

Local: Shopping Tamboré, em Barueri – estacionamento aberto em frente ao Outback

Entrada gratuita