Festival com carros tunados e motovlogs é atração em Cotia

Cotia recebe no próximo dia 21, das 9h às 18h, o 1º Festival de Carros e Motos realizado pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Juventude.

Quem passar pelo Recinto de Eventos terá a oportunidade de ver de pertinho uma exposição de carros turbos, rebaixados e envelopados, além conferir de pertinho um encontro de Motovlogs, participar de sorteios e se divertir com a performance do DJ Daniel Gonçalves que vai comandar as pick-ups da festa. A entrada será 1kg de alimento.

O evento terá estrutura completa de praça de alimentação com Food Truck, além das presenças confirmadas dos youtubers Herbert Loko, Dub Brasil e Laranjinha.

No evento serão sorteados: um capacete, uma troca de óleo, três laudos veiculares, uma habilitação A e B, uma lavagem detalhada, um kit com uma blusa, boné e chaveiro, uma jaqueta Lacoste e um envelopamento de lanterna fumê.