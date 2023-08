Festival de cerveja artesanal com shows e food truck agita Osasco neste fim de semana

O Beerland, considerado um dos maiores festivais de cerveja artesanal itinerante do país, chega a Osasco nesta sexta-feira (4) e vai até o domingo (6). Com entrada gratuita, o evento é realizado das 12h às 22h, no estacionamento do Carrefour Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1828, na Vila Yara).

Serão mais de 15 estilos de cervejas artesanais, além de diversas opções de comidas, com destaque para torresmo e churrasco. Haverá ainda food trucks com muitas delícias, como hambúrguer artesanal, churros e waffle.

O Beerland contará com duas estações de torresmo de rolos e carnes suínas. Nas tendas, o público poderá experimentar também torresmo recheado, joelho de porco, rolete, picanha, contra-filé, costela fogo de chão, entre outras carnes.

Além da parte gastronômica, terão diversas atividades, como espaço kids, competição nomeada de “Quem Bebe mais rápido”, degustação de cervejas artesanais, entre outras.

Cover de Bon Jovi e mais

O evento também contará com uma programação musical repleta de atrações, com bandas de rock nacional e internacional que irão animar o público durante os três dias de Beerland em Osasco. “Iremos abrir as atrações no palco do Beerland na sexta-feira (04) com a banda Los Fredericos trazendo o rock nacional”, diz a equipe organizadora.

No sábado (5), às 17h, será a vez da banda Foo Five Cover Foo Fighters fazer o som e às 20h, Living In Sin – Bon Jovi Tribute. Já no domingo (6), às 16hs, tocará o Bando do Raul e às 19h, para encerrar o evento, a banda Molina’s Creedence Cover Brasil.

SERVIÇO

Beerland São Paulo

Quando: 4, 5 e 6 de agosto, das 12h às 22h

Endereço: Carrefour Osasco – (Avenida dos Autonomistas, 1828 – Vila Yara, Osasco)

Entrada Gratuita