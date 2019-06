Festival Degusta, em Barueri, reúne pratos de restaurantes renomados por até R$ 25

Um evento a céu aberto com clima descontraído, aulas-show gratuitas de culinária com chefs renomados, atrações musicais, área kids e diversas opções de gastronomia. Este é o Festival Degusta, que acontece no Shopping Tamboré, em Barueri, nos dias 28, 29 e 30 de junho e 5, 6 e 7 de julho.

O evento, com entrada gratuita, foi sucesso na edição de 2018 e, desta vez, terá novamente grandes nomes da gastronomia brasileira em dois finais de semana repletos de atrações para toda a família.

Durante os seis dias, o shopping em Barueri vai receber restaurantes renomados, com saborosas opções de menus servidos pelo valor máximo de R$ 25, segundo a assessoria do evento.

É o caso dos restaurantes Mocotó com os tradicionais dadinhos de tapioca; Sheikh Burgers – Grupo DeBetti e seu cardápio de hamburgueres; Pobre Juan com sofisticados cortes de carne; Fôrno, com opções de pastramis; e Pita Kebab, com o melhor da culinária árabe.

Para quem já está pensando na sobremesa, o evento apresenta opções como a Carlo’s Bakery, que vai oferecer os conhecidos cannolis, a Pudim Mania com seus variados pudins; e a Sonheria Dulca.

O Empório Mães Cuidadoras, que, através do empreendedorismo transforma a vida de mães de crianças com necessidades especiais de Barueri, também estará presente, vendendo seus deliciosos bolos e doces.

A ulas-show gratuitas

O Festival Degusta do Shopping Tamboré, em Barueri, traz ainda duas aulas-show gratuitas com chefs renomados que vão dividir experiências gastronômicas e suas receitas especiais. No dia 29 de junho, Andre Mifano vai ensinar a preparar o “Tartar de Wagyu com Corn Flakes”.

No sábado seguinte, dia 6 de julho, Raul Lemos vai apresentar a receita de sua “Kafta com Cuscuz Marroquino”.

O público ainda poderá interagir e tirar fotos com os chefs convidados. As aulas acontecem sempre às 15h e os interessados devem se inscrever no site do shopping ( https://www.shoppingtambore.com.br/) a partir do dia 18/06. Vagas limitadas.

Atrações musicais

Uma área destinada às crianças traz a assinatura da Estação Kids. O Festival Degusta também contará com atrações musicais de Embluees Beer Band, Renata Branco, Helena Sá, Sax in the Beats e Kick the Bucket, que prometem dar o melhor tom ao evento e agitar quem passar por lá.

Menus Promocionais

Outra novidade é que entre os dias 28 de junho e 7 de julho, serão oferecidos menus promocionais a preço único por diversos restaurantes do shopping, além de praça de alimentação e cafés. Restaurantes com serviço, como Outback, Pecorino e Sí Senor estarão com opções de menus a preço fixo de R$ 46,90.

Operações localizadas na Praça de Alimentação, como Taco Bell, Grilleria e Viena, estarão com opções por R$ 22,90. Já as lojas de cafés e lanches como B.Lem e Starbucks oferecem combos por R$ 11,90. Confira as lojas participantes abaixo.

Festival Degusta no Shopping Tamboré, em Barueri:

Datas: 28, 29 e 29 de junho / 05, 06 e 07 de julho – evento externo, das 12h às 22h

Valor: Entrada gratuita

Local: Shopping Tamboré – estacionamento externo

Endereço: Av. Piracema, 669 – Tamboré, Barueri – SP, CEP: 06460-030

Restaurantes participantes evento externo: Amor aos Pedaços, B.Lem, Carlo’s Bakery, Casinha e Cozinha, Sheikh Burgers – Grupo DeBetti, Exquisito, Fôrno, Mocotó, Modí, Mr. Bri Bri, Pita Kebab, Pobre Juan, Empório Mães Cuidadoras, Pudim Mania, Riconcito Peruano, Ruaa, Santa Piadina, Sonheria Dulca e Tasca da Esquina.

Programação aulas-show:

29/06, 15h – Aula-show André Mifano – inscrições gratuitas no site do shopping

06/07, 15h – Aula-show Raul Lemos – inscrições gratuitas no site do shopping

Atrações musicais:

Dia 28/06: Embluees Beer Band

Dia 29/06: Renata Branco

Dia 30/06: Helena Sá

Dia 05/07: Sax in the Beats

Dia 06/07: Kick the Bucket

Dia 07/07: Embluees Beer Band