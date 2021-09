Festival do Torresmo acontece em Taboão da Serra

Em outubro será realizado o 1º Festival do Torresmo em Taboão da Serra. Com entrada gratuita (o cliente só paga o que consumir), o evento terá diversas delícias com torresmo, além de cerveja artesanal, música ao vivo e espaço kids.

O festival será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, das 12h às 22h, no estacionamento do Parque das Hortênsias.

Entre as delícias que os frequentadores poderão saborear estão joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil, panceta e outras. O evento terá a presença do chef Adan Garcia, especialista em carne de porco.

Serviço:

1º Festival do Torresmo de Taboão da Serra

Dias 01, 02 e 03 de outubro, das 12h às 22h, no estacionamento do Parque das Hortênsias: praça Miguel Horterio, 500 R. Paulina Ortega, 233, Jardim Monte Alegre / Entrada gratuita