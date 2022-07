Festival do Torresmo Autêntico chega a Cotia com show da banda Malta

A cidade de Cotia receberá entre os dias 5 e 7 de agosto o Festival do Torresmo Autêntico. Evento contará com diversas atrações musicais, além de show da banda Malta, no domingo (7).

Com entrada gratuita, o festival será realizado a partir das 12h, no Poupa Shopping (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833, Vila Monte Serrat). Evento é organizado pela Comedoria na Praça.

O público poderá apreciar vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados da carne suína. Também haverá costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepe, churros, milk shake e cerveja artesanal.

Na grade artística, muitos shows irão esquentar o público presente. Na sexta-feira (5), às 20h, a apresentação fica por conta da cantora Nathalia Corte. No sábado, às 14h, o show é com o cantor Fatel. Mais tarde, às 19h, quem comanda a festa é a banda cover do Barão Vermelho, Vim de Marte.

Já no domingo, às 13h, quem sobe ao palco é a cantora Jéssika Oliveira. Às 17h, tem a apresentação do Monte Castelo, banda cover da Legião Urbana. E, para encerrar o evento, às 20h, show da banda Malta, que ficou conhecida após se apresentar n “Superstar” da TV Globo.

O Festival do Torresmo Autêntico em Cotia será pet friendly, ou seja, permite a entrada de animais domésticos, e contará ainda com área kids

SERVIÇO

Festa do Torresmo Autêntico

Quando: de 05 a 07 de agosto, a partir das 12h

Local: Poupa Shopping – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat – Cotia

Entrada gratuita