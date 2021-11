Festival do Torresmo chega a Embu das Artes nesta sexta

Entre esta sexta-feira (5) e domingo (7) acontece a primeira edição do Festival do Torresmo em Embu das Artes. O evento será realizado das 12h às 22h, em frente ao Parque Francisco Rizzo, na rua Alberto Giosa, 300, Centro.

Os visitantes poderão se deliciar com um cardápio com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo. Também haverá churros, entre outros doces e a participação de cervejarias, com opções para todos os gostos.

Com a presença do renomado e internacionalmente conhecido, Chef Adan Garcia, especialista em porco, durante todos os dias do evento, o público também poderá conferir os mais variados pratos preparados por ele, como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

O Festival do Torresmo em Embu das Artes, organizado pela Focus Produções e Eventos, também contará com apresentações musicais de samba, sertanejo e rock, com destaque para o grupo Bohemian Rock, que traz o melhor de Queen no domingo (confira a programação completa abaixo).

A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o consumo no local. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50 (O evento aceita todos os cartões de débito e crédito). Também haverá espaço kids e área Pet Friendly.

Programação – Festival do Torresmo em Embu das Artes

Sexta 5/11: às 20h – Henrique Junior (sertanejo)

Sábado 6/11: às 14h – Grupo Praça do Samba / às 17h – Enrico & Ronaldo (sertanejo e modão universitário) / 20h – A União (os sucessos da banda Charlie Brown Jr.)

Domingo 07/11: às 13h – banda Stilo Novo / às 16h – grupo Olho de Lobo (rock and roll) /às 20h – Bohemian Rock traz o melhor de Queen

Serviço

Festival de Torresmo em Embu das Artes

Dias e horários: de 5 a 7 de novembro, das 12h às 22h

Endereço: Rua Alberto Giosa, 300 – Centro – Embu das Artes (Em frente ao Parque Francisco Rizzo)

*Entrada Gratuita