Festival do Torresmo chega a Osasco neste fim de semana

Osasco volta a receber o Festival do Torresmo neste sábado e domingo, dias 27 e 28 de novembro. O evento será realizado no Parque da Fito, no Jardim das Flores, das 12h às 22h.

publicidade

A entrada será um quilo de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco. No evento, o público encontrará diversas delícias com torresmo, além de cerveja artesanal, música ao vivo e espaço kids. A atração é pet friendly.

Entre as opções que os visitantes poderão saborear estarão joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil, panceta e outras. O preço dos lanches e pratos varia entre R$ 10 e R$ 50.

publicidade

O Festival do Torresmo em Osasco terá ainda a presença do chef Adan Garcia, especialista em carne de porco.

Festival do Torresmo em Osasco

publicidade

Quando: 27 e 28 de novembro, das 12h às 22h

Onde: Parque da Fito – rua Camélia, 26, Jardim das Flores

Entrada: 1kg de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município