Festival em Osasco reúne música, cachorro-quente e carros antigos neste sábado (30)

Depois de quase dois anos com as programações presenciais suspensas por conta da pandemia, o Sesi Osasco retoma sua agenda de eventos. A primeira atração que estará de volta neste sábado (30) é o tradicional Festival Rock’n Dog, em edição especial com uma exposição de carros antigos.

O evento, que acontece das 11h às 17h, tem entrada gratuita, mas é necessário reservar o ingresso no sote do Sesi (meusesi.sesisp.org.br). Além de apreciar shows de rock e cachorro-quente, o público contará com uma exposição de mais de 150 carros, motos e triciclos antigos, realizada em parceria com o grupo Guardiões de Carros Clássicos, da Old Car Rock Fest.

As bandas Radio Attack, Watermelon Superstition e La’Vella são algumas das atrações musicais confirmadas para o evento. Os visitantes poderão ainda desfrutar as instalações do Sesi Osasco que ficarão disponíveis para uso durante o festival, exceto as piscinas que são se uso exclusivo para quem possui a carteirinha.

Durante o Festival Rock’n Dog, o Sesi receberá ainda doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados às ONGs cadastradas na campanha Doe Alimentos, do Sesi São Paulo. Além disso, o uso de máscara, álcool gel e os protocolos sanitários devem ser seguidos por todos os participantes do evento.

SERVIÇO:

Festival Rock’n Dog: Edição Especial Carros Antigos

Local: SESI Osasco – Rua Calixto Barbieri, 83, Piratininga, Osasco

Quando: 30 de outubro, sábado, das 11h às 17h

Entrada Gratuita

Reserva de ingressos: meusesi.sesisp.org.br