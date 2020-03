Festival em Osasco terá k-pop, mangá e concurso de cosplays

Depois do sucesso de público em sua primeira edição, que contou com mais de 5 mil pessoas, a unidade do SESI Osasco traz novamente em 2020 o Festival Geek & Matsuri. O evento acontece neste fim de semana, dias 7 e 8 de março; sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita e aberta a todos os públicos.

Concurso e desfile de cosplays, games, just dance, apresentações de k-pop, taiko, bandas de anime songs, oficinas de mangá, origami e kirigami são algumas das atrações que farão parte desta edição.

Outro destaque na programação do festival neste ano é a presença de painéis de discussão com nomes da cultura geek como Edi Carlos Rodrigues, Gerente de Marketing e Comunicação da Editora JBC, Marcelo Del Greco, Gerente de Conteúdo da Editora JBC e Adriano Almeida, da 4 Fun Fest.

Para quem é fã de HQs, a Comix Book Shop Livraria trará uma variedade de histórias em quadrinhos e mangás disponíveis para compra nos dois dias de evento. Expositores de produtos geek e uma praça de alimentação diversificada também são destaques do festival.

Confira a programação do Festival Geek & Matsuri SESI Osasco:

Shows musicais e apresentações

Grupo Wadan Taikô Ensemble

K-POP: STS 3

Banda Arigatões

Desfile/Concurso de Cosplay

Akatsuki Band

Tokusatsu: Diogo Miyahara & Grupo Heroes Cosplay

Osasco Todoroki Daiko

Fábia & Norton Miasake

HIGH HILL (K-POP)

Anime songs: Shaka & The Chili Beans

Pamela Yuri (J-Music)

Banda Tricore

Banda JAP

Atrações

Animekê

Aula demonstração de Mangá com Fábio Shin (Japan Sunset)

Espaço Card Games

Espaço Video Games

Espaço Just Dance

Brinquedoteca

Exposição Fotográfica

Artistas Alley

Espaço Comix

Mago do Balões: Luciano Takeda

K-Pop Random Play Dance

Painel: “A evolução da Cultura Pop Japonesa no Brasil” com: Edi Carlos Rodrigues – Gerente de Marketing e Comunicação da Editora JBC, Marcelo Del Greco – Gerente de Conteúdo da Editora JBC e Adriano Almeida (4 Fun Fest)

Oficinas

Oficina de Origami

Oficina de Oshibana

Oficina de Mangá

Oficina de Pixel Art

Workshop de Bonsai – Inar dos Santos Mosca

Para mais informações acesse o site do Sesi

SERVIÇO

Onde? SESI Osasco: Av. Getúlio Vargas, 401, Piratininga, Osasco, SP /// Quando? 7 e 8 de março, sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 10h às 18h /// ENTRADA GRATUITA /// Classificação indicativa: livre /// Telefone: 11 3602-6232 /// Para mais informações acesse o site do Sesi