Festival IT: Capoeira Guanabara, Senhoras do Samba, Koé e DJ Celo se apresentam em Itapevi neste sábado

Festival IT: Capoeira Guanabara, Senhoras do Samba, Koé e DJ Celo se...

Neste sábado (20) será realizada mais uma edição do tradicional Festival It, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro de Itapevi. Desta vez, todas as atrações culturais e artísticas homenageiam a cultura e as raízes negras, em memória aos 135 anos da sanção da Lei Áurea.

No palco, Koé e DJ Celo, Equalize Dub, Aquário Records, Crys Gonçalves Trio, Nelsinho, Senhores do Samba e Paulinho Azuele estarão animando o público com grandes sucessos do rap, samba, reggae, MPB e blues. Além da música, o grupo Capoeira Guanabara representará a capoeira.

Fora do palco, o evento também conta com várias opções de artesanato e gastronomia, com os clássicos food trucks servindo diversos tipos de comidas típicas, lanches, salgados e doces.

Confira a programação completa do Festival It neste sábado:

12h – Koé e DJ Celo (Rap)

13h – Equalize Dub (Reggae)

14h – Aquário Records (Rap)

15h – Crys Gonçalves Trio (MPB, Blues e Reggae)

16h – Nelsinho (MPB e Samba)

17h – Capoeira Guanabara

17h30 – Senhores do Samba (Samba)

18h30 – Paulinho Azuele (Samba)