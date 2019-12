Festival une cinema e gastronomia em Alphaville

O Festival Cinegastroarte Comgás une gastronomia e cinema e chega ao Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro.

Durante as sessões de cinema, que acontecem nas Salas Prime do Cinemark Tamboré, o público terá a oportunidade de assistir a uma seleção de filmes com temas que têm a culinária como assunto principal ou como pano de fundo, e saborear menus especiais elaborados por chefs renomados do Aragon Restaurante e Eataly (ambos de São Paulo).

Apresentado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, Comgás e com realização da NTICS Projetos, o Festival Cinegrastroarte Comgás chega ao seu terceiro ano consecutivo.

Publicidade

A venda de ingressos já está disponível, por R$ 46,74 (inteira) ou R$ 26,24 (meia), neste site.

O Festival também é realizado em São Paulo (SP), Campinas (SP) e Natal (RN).

Programação:

Publicidade

No dia 06, sexta-feira, os destaques da programação ficam por conta do longa “Duas de Mim” (2017), que marca a primeira sessão, às 19h. Para acompanhar a comédia, o chef Fernando Rios, do Aragon Restaurante, servirá bacalhau às natas como entrada, arroz de pato no prato principal e crumble de maçã e mãe na sobremesa.

Na sessão de 21h30, para acompanhar o longa de Eleanor Coppola, “Paris Pode Esperar” (2017), o chef traz melão com jamón serrano, seguido de cordeiro assado com batatas, encerrando o menu com mousse de chocolate.

No dia 7, sábado, na primeira sessão (às 19h), que traz o longa “Amor em Little Italy” (2018), José Barattino, do Eataly, servirá creme de alho poró e vieiras, raviolli de mozzarella e tomates assados, e pizzetta de Nutella e figos na sobremesa.

Na sessão seguinte (que se repete no dia 8, às 19h), o público vai conferir o filme “Pegando Fogo”, com Bradley Cooper. José Barattino volta para comandar o menu, com creme de beterraba, cogumelos e agrião na entrada, peixe do dia ao molho basílico como prato principal e rabanada francesa (pain perdu) com coco e abacaxi para encerrar.

Serviço

FESTIVAL CINEGASTROARTE

Data: Dias 06, 07 e 08 de dezembro

Local: Shopping Tamboré (Av. Piracema,669, Tamboré, Barueri, São Paulo)

Sessões: Dia 6 – 19h00 e 21h30

Dia 7 – 19h00 e 21h30

Dia 8 – 19h

A venda de ingressos já está disponível, por R$ 46,74 (inteira) ou R$ 26,24 (meia), neste site.