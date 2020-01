Fiat Chrysler abre inscrições para o Programa de Estágio 2020

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2020. São 150 vagas com oportunidades de trabalho para os times de áreas Comercial, Comunicação, Compras, Engenharia, Finanças, Jurídico, Fabricação, Qualidade, Recursos Humanos, Suprimentos Cadeia e Tecnologia da Informação.

Os locais de trabalho são como plantas Fiat de Betim (MG), jipe ​​de Goiana (PE), trem de força de Campo Largo (PR) e componentes de Jaboatão dos Guararapes (PE), além dos estoques de Nova Lima (MG), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Recife (PE).

As vagas são preenchidas nas áreas de formação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Designer Gráfico, Economia, Engenharias, Estatística, Nutrição, Psicologia, Secretaria e Tecnologia da Informação. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar durante 30 horas semanais.

Programa de Estágio FCA

O Programa de Estágio FCA tem duração mínima de um ano e máxima de dois anos. A conclusão do curso deve ocorrer entre julho de 2021 e julho de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de janeiro de 2020, através do hotsite: https://www.estagiofca.com.br/ .

Além da bolsa de estágio, o programa também oferece benefícios de transporte, alimentação, seguro de vida e desconto na compra de automóveis após um ano de estágio. Os estudantes têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades e potencializar seu talento, através da troca de experiências com profissionais experientes em algum momento inovador e colaborativo.

A FCA

A FCA é um dos maiores fabricantes mundiais de carros. Desenvolve, projeta, fabrica e comercializa automóveis, veículos comerciais, componentes e sistemas de produção em todo o mundo: são 102 unidades produtivas e 46 centros de Pesquisa e Desenvolvimento distribuídos em cerca de 130 países.

No Brasil, existem mais de 22 milhões de funcionários, com unidades de produção em Betim (MG), Campo Largo (Paraná) e Goiana (Pernambuco), além de um escritório comercial em São Paulo (SP) e em outras sete cidades do Brasil.

Integra da FCA como marcas Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati e Mopar.