Filha de Silvio Santos pede demissão do SBT após constranger equipe ao vivo

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Sílvio Santos, pediu demissão do SBT, emissora sediada em Osasco, na tarde desta quinta-feira (20). Ela vem recebendo uma série de críticas após constranger funcionários de sua equipe no ar, durante o programa infantil “Bom Dia & Cia” (assista abaixo).

De acordo com a “Veja”, ela pediu demissão e a direção da emissora não aceitou, já que trata-se da filha do patrão. Silvia Abravanel deve ir aos Estados Unidos nos próximos dias conversar sobre sua possível saída diretamente com Silvio Santos.

No vídeo que tem rendido críticas à filha do homem do Baú, ela chama três funcionários em frente às câmeras e diz que eles “ficaram que nem idiotas”. Internautas afirmam que ela praticou “assédio moral” contra os empregados.

