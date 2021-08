Filho da cantora de forró Walkyria Santos, ex-banda Magnifícos, é encontrado morto aos 16 anos

Lucas Santos, filho da cantora de forró Walkyria Santos, que se destacou na banda Magníficos, foi encontrado morto em casa aos 16 anos. A causa da morte não foi revelada.

O óbito foi confirmado em postagem no Instagram da cantora, onde ela recebeu o apoio de outros artistas. “O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar. Neste momento, pedimos que respeitem o luto e que orem e mandem boas energias para Walkyria e toda sua família”, diz a postagem, junto a uma foto da cantora com o filho.

Artistas como Flay, Solange Almeida, Gil Mendes, Gretchen e Xand Avião, entre outros, manifestaram pesar e solidariedade à cantora: “Só Deus pra te dar força”, comentou Xand.

O sócio da cantora, Alexandre César, declarou ao portal da revista Quem que Lucas foi encontrado morto em casa, no quarto, por uma tia.”Ele foi encontrado sem vida no quarto dele na casa da Wal em Natal, no condomínio Green Club. Era de madrugada, quase de manhã. O Lucas não tinha nenhum problema de saúde, era um menino muito para frente, um cara muito focado, estudioso, gostava de fazer os passinhos dele. E Wal é como leoa com os meninos. Ela tem o Bruno, de 20 anos, que é cantor, e a Maria Flor, de 10″, afirmou.