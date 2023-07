Filhos de Eliana, Arthur e Manuela, conhecem o novo parque de diversão Animália Park, em Cotia

Enquanto a apresentadora Eliana fazia as gravações de seu programa o SBT, emissora sediada em Osasco, seus dois filhos, Arthur, de 11 anos, e Manuela, 5, aproveitaram para visitar o novo parque de diversões Animália Park, inaugurado na última semana, em Cotia.

Eliana agradeceu à equipe do Animália pela recepção. “Fiquei muito feliz que as crianças se divertiram também. Pessoal do parque, muito obrigada pelo carinho. Mesmo eu não estando lá, me falaram que vocês foram carinhosos e o quanto o parque é bacana, especial para receber a família. Em breve eu vou conhecer”, disse ontem (12), nos Stories do Instagram.

Ainda nos Stories, a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, compartilhou com os seguidores alguns momentos dos pequenos na área interna do parque.

O novo parque de diversões conta com 350 mil m², que inclui 90 m² de Mata Atlântica. O espaço conta com diversos brinquedos e atrações, como roda gigante, montanha russa, carrossel, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Animália Park.

