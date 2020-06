Filme pouco conhecido com Adam Sandler acabou de chegar na Netflix

O filme Homens, Mulheres e Filhos chegou ao catálogo da Netflix nesta segunda-feira (1°). A produção, estrelada por Adam Sandler, com Rosemarie DeWitt e Timothée Chalamet no elenco, é dirigida por Jason Reitman.

No filme, um casal (Adam Sandler e Rosemarie DeWitt) vive uma crise no relacionamento, um adolescente (Ansel Elgort) abandonado pela mãe se joga no mundo virtual da pornografia, uma jovem anoréxica (Elena Kampouris) faz de tudo para conquistar um rapaz e a produção mostra ainda uma mãe superprotetora (Jennifer Garner) e outra permissiva demais (Judy Greer).

Além do drama, as histórias têm algo em comum: seus relacionamentos e complexos são vividos em uma época baseada na conexão virtual. Na rede onde jovens e adultos estão sempre conectados, se relacionam, sofrem e compartilham tudo, as ideias e a interação social ganharam um novo significado e trouxeram mudanças inevitáveis às famílias.

Outras estreias

O filme Jack Reacher: Sem Retorno, estrelado por Tom Cruise, que chegou na Netflix nesta segunda (1°), e A Noiva Cadáver, que chega no sábado (6), são outras estreias de destaques nessa semana na Netflix.