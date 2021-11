Fim de semana terá alteração no trânsito na Autonomistas para obras de novo viaduto

Neste final de semana serão realizadas intervenções da Prefeitura de Osasco na Avenida dos Autonomistas para as obras do novo viaduto de acesso ao conjunto Miguel Costa, em Quitaúna.

Haverá implantação de uma faixa reversível, no trecho da obra, entre 21h de sábado (13) e 14h de domingo (14). Agentes do Demutran estarão no local para coordenar o tráfego.

Nos dois dias, será realizada a última etapa do lançamento e da montagem das pré-lajes do vão do viaduto, sobre a Avenida dos Autonomistas.

Trata-se de uma obra de grande porte. Serão implantadas 298 placas, em operação que vai envolver guindastes com capacidade para até 70 toneladas e o trabalho de aproximadamente 40 pessoas, entre funcionários da construtora FBS, responsável pela obra, e da Prefeitura de Osasco, incluindo das secretarias de Habitação e de Trânsito e Mobilidade Urbana.

O viaduto

O viaduto vai beneficiar diretamente mais de 4.500 pessoas que passarão a ter acesso direto a suas moradias no Conjunto Habitacional Miguel Costa, também construído pela Prefeitura de Osasco.

Ele integra um sistema viário de aproximadamente 700 metros, com duas pistas, rotatória, alça de acesso à área militar, guias, sarjetas e cabeceiras, além de uma área de esportes e lazer no canteiro central e iluminação. O projeto também envolve plantio de árvores para compensação ambiental.

Com a obra, o quartel do Exército passará a contar com um acesso mais regular e a CPTM poderá fechar a passagem em nível, eliminando em definitivo riscos de acidentes.

A estimativa é de que 1.150 veículos leves transitarem no local diariamente, além de linha urbana de ônibus. A estrutura está dimensionada para suportar veículos pesados de até 60 toneladas.