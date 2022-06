Fim de semana terá Festival Junino em parque aquático de Cotia, com milho, quentão e mais delícias

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, preparou para este fim de semana um Festival Gastronômico Junino. Além de desfrutar das diversas atrações aquáticas, os visitantes poderão apreciar comidas e bebidas típicas dessa época do ano.

publicidade

Os ingressos estão à venda no site do Thermas da Mata. Os sócios têm entrada gratuita garantida (com a família de até 4 pessoas), basta fazer o agendamento prévio no site.

Haverá diversas delícias como caldo verde, quentão, vinho quente, milho assado e cozido, caldinho de feijão, cocada, pé de moleque e muito mais.

publicidade

O Festival Gastronômico do Thermas da Mata (localizado na Estrada Morro Grande, 3.000, Jardim Isis / saída pelo KM 36 da rodovia Raposo Tavares) acontece neste sábado e domingo, das 10h às 17h. Mais informações podem ser encontradas no site do parque.