Final feliz! Jovem que havia desaparecido em Carapicuíba é localizado

Morador da Vila Menck, em Carapicuíba, o jovem Victor Hugo, de 21 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (25) foi localizado pela família e está bem.

NOTA DA REDAÇÃO:

Para preservar a imagem das vítimas de desaparecimento e das famílias, o Visão Oeste não divulga detalhes sobre as causas e os momentos de desaparecimento quando as pessoas são localizadas, principalmente crianças.

A publicação de que as vítimas de desaparecimento foram encontradas e estão com as respectivas famílias visa apenas prestar contas ao leitor, que muitas vezes compartilhou as informações e ajudou na localização.

Agradecemos a quem ajudou a compartilhar as informações para ajudar com que o rapaz fosse localizado e contamos com a compreensão de todos.