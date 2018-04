Finalista do The Voice Kids se apresenta no Shopping Granja Vianna

O Shopping Granja Viana trará a cantora Talita Cipriano para seu primeiro show oficial após ser revelada no The Voice Kids Brasil. O show acontecerá na quarta-feira, dia 11 de abril, na Praça de Alimentação do shopping.

“Talita Cipriano vem emocionando todo o país com suas interpretações e trará todo seu talento para a estreia de nossa programação cultural em 2018, com um show especial para nossos clientes”, destaca Caroline Serrão, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Talita Cipriano tem 14 anos e desde os cinco acompanha os passos de sua mãe, Deise Cipriano, cantora do grupo Fat Family.

Show Talita Cipriano

Data: quarta-feira, dia 11 de abril

Horário: às 20h

Local: Praça de Alimentação, Piso L2

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5

Gratuito