“Fiquei super chateado”, diz fã que viajou 14 horas para ver Joelma em Osasco, mas não foi atendido

O goiano Walisson Guedes, fã da cantora Joelma, revelou ao “Balanço Geral”, da Record TV, na tarde de hoje (12), que ficou “super chateado” quando a artista recusou-se a tirar foto com ele durante um show em Osasco. O vídeo do episódio ocorrido no último sábado (9) viralizou nas redes sociais e gerou polêmica.

Walisson contou que tem recebido ataques de fãs e haters pela divulgação do vídeo, mas afirma que as imagens não foram publicadas por ele. O goiano disse ainda que apesar da chateação, entendeu o motivo de Joelma ter agido daquela forma.

“Teve briga da produtora do show, da contratante com a assessoria da Joelma, estava tendo uma discussão ali. Foi quando a Joelma volta e pergunta: ‘O quê?’. E eu, como fã, eu apelei pelo meu amor de fã e pedi a foto, o vídeo. Só que como estava tendo toda essa confusão, eu creio que, por isso, ela estava estressada e veio daquela forma”, revelou o goiano ao “Balanço Geral”.

“Ou atendo você ou eu faço o show. E aí?”

Nas imagens que repercutiram nas redes sociais e colocaram o nome de Joelma entre os assuntos mais comentados no Twitter, a cantora recusa tirar uma foto com Walisson: “Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você ou eu faço o show. E aí?”, disparou a artista. Sem reação, o fã fica em silêncio.

“Eu fiquei super chateado, fiquei mesmo chateado, na hora, eu fiquei em choque”, admitiu o fã, que mora em Catalão, no sudeste de Goiás, e viajou 14 horas para ver Joelma. Ele afirma que ganhou um sorteio que dava o direito de tirar uma foto com a cantora. “[Depois] fui pensar, [colocar] os pingos nos is, ver o que estava ali, e entendi um pouco o lado dela também”, completou.

Após o episódio, a assessoria da artista divulgou um comunicado para explicar que a cantora não tem autorização para atender fãs porque está se recuperando das sequelas da covid-19. “Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada”, diz a nota.

Joelma recebeu diversas críticas nas redes sociais. Sem mencionar o ocorrido, a cantora publicou no Twitter nesta terça (12) o vídeo da música “Minha Fortaleza” e escreveu um trecho com referência bíblica na publicação: “Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do onipotente descansará…”.