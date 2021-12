Frentistas preparam ato em Osasco contra “self-service” em postos de combustíveis

A Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Fenepospetro) realiza, na quarta-feira (8), o Dia Nacional em Defesa do Emprego dos Frentistas. Em Osasco, o ato acontece das 14h às 16h, embaixo do Viaduto Metálico.

publicidade

Durante todo o dia, haverá mobilizações da categoria por todo o país contra o projeto de lei que permite a implantação de bombas de autoatendimento nos postos de combustíveis, para que o próprio motorista abasteça o seu veículo – modelo chamado de self-service.

Caso seja aprovada, a medida pode resultar na demissão de milhares de frentistas. Atualmente, cerca de 500 mil trabalhadores ocupam essa função nos mais de 40 mil postos de combustíveis no país.

publicidade

“Os frentistas são treinados, reciclados e qualificados para exercerem sua funções com profissionalismo e segurança. Não fomos treinados para esse tipo de serviço, daí o risco imposto a população, que ao abastecer seu automóvel poderão inalar gases tóxicos”, explica Luiz Arraes, presidente da Federação dos Frentistas de São Paulo (Fepospetro) e do Sindicato dos Frentistas de Osasco (Sinpospetro).

No ato em Osasco, os frentistas farão a distribuição de panfletos aos motoristas e à população em geral, explicando as consequências do projeto de lei de autoria do deputado federal Vinícius Poit (Novo).