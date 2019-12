“Frozen 2”: Kinoplex Osasco oferece brinde exclusivo e venda antecipada de ingressos

Já estão à venda na rede Kinoplex, como em Osasco, no SuperShopping, os ingressos antecipados para “Frozen 2”, a aguardada sequência do fenômeno “Frozen” (2015), que tem estreia no Brasil marcada para 2 de janeiro de 2020, com pré-estreia no dia 1º.

As entradas para assistir às novas aventuras das irmãs Anna e Elsa podem ser adquiridas nas bilheterias e terminais de autoatendimentos dos cinemas ou pelo site www.kinoplex.com.br.

E tem mais: quem comprar o combo “Frozen 2” vai levar para casa um balde com tampa exclusivo dos personagens Anna, Elsa, Olaf, Kristoff e Sven.

“Frozen 2”: sinopse

Em “Frozen 2”, Anna (Kristen Bell) e Elsa (Idina Menzel) deixam a cidade e viajam para o norte, onde descobrem um mundo desconhecido, de lugares encantados e criaturas fantásticas.

Ao lado dos inseparáveis e divertidos amigos Olaf (Josh Gad), Kristoff (Jonathan Groff) e Sven, as irmãs precisam estar preparadas para conhecer a verdade sobre as origens dos incríveis poderes da Rainha de Arendelle, e o que precisa ser feito para manter o reino protegido.