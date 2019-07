Funcionário tem braço dilacerado em máquina de cozinha industrial em Itapevi

Na manhã desta sexta-feira (12), um funcionário de uma empresa na região do Jardim Vitápolis, em Itapevi, que presta serviços ao Habib’s, teve o braço dilacerado em uma máquina de moer carnes.

Segundo informações do jornal “Itapevi Agora”, o SAMU foi acionado e “ainda com o braço preso na máquina, a vítima foi sedada e entubada para ser retirada do local”.

O trabalhador foi resgatado elo helicóptero Águia, da Polícia Militar, que pousou ao lado da empresa, em Itapevi, e o levou ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.