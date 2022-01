Fundação Pró-Sangue precisa com urgência de sangue tipo O; confira como doar

A Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, precisa de doadores. Atualmente o estoque de sangue dos tipos O+, O-, A- e B- encontra-se em situação de emergência, garantindo o abastecimento dos hospitais por menos de um dia.

A fundação vem operando há muito tempo com escassez em seu estoque. Se o número de doações não aumentar, pode haver risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusão.

A queda acentuada dos estoques se deve em parte ao período de férias, quando as pessoas viajam e deixam a doação de sangue em segundo plano. Além disso, os casos de influenza e o aumento dos casos de covid pela variante ômicron acabam afastando os candidatos das unidades de coleta.

Para reverter o quadro crítico, a fundação faz um apelo à população para que use máscara, agende sua doação e doe sangue ainda essa semana. Ainda há muitas vagas abertas no sistema de agendamento da Pró-Sangue, que pode ser acessado pelo site www.prosangue.sp.gov.br.

Os doadores de sangue que vierem ao posto Clínicas devem ficar atentos. A partir de 17 de janeiro, a unidade passará por reforma de melhorias, com previsão de 120 dias de vigência. No entanto, não impactará as áreas do processamento, estoque, ambulatório de doadores e aférese, cuja operação segue normalmente. Nesse sentido, os doadores de plaquetas poderão continuar fazendo suas doações na unidade durante o período vigente da reforma.

Para os doadores de sangue total que costumam doar no posto Clínicas, a Pró-Sangue disponibilizará uma unidade de coleta externa na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que fica na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 419, perto do Metrô Clínicas. O serviço ficará ativo de 17 de janeiro a 24 de fevereiro. Mas é importante destacar que serão atendidos apenas os candidatos que tiverem feito o agendamento online da sua doação.

Requisitos para ser doador

Além de fazer o agendamento pelo site da Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br), o candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, sendo os principais: estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Vale lembrar que o coronavírus está incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que se infectaram ou que tiveram contato com pacientes infectados (no site da Pró-Sangue é possível obter mais informações).

Todas as informações estão disponíveis no site www.prosangue.sp.gov.br. Para demais dúvidas, consultar o Alô Pró-Sangue (11) 4573-7800.