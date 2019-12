Funkeiro MC Menor MR é detido em Osasco

O funkeiro Hualter Silva Santos, de 20 anos, conhecido como MC Menor MR, foi detido pela Polícia Militar e levado ao 2º DP de Osasco, no Jardim Helena, para prestar esclarecimentos no início da noite desta quarta-feira (11).

MC Menor MR teria tentado correr de uma batida policial em um local conhecido como “Muro do Pó”, na avenida Transversal Sul. Ele foi levado à delegacia junto a outras três pessoas. O artista nega envolvimento em práticas delituosas e já foi liberado.

A PM afirma que na batida naquela na área nesta quarta-feira apreendeu quatro tijolos de maconha, 1.130 porções de cocaína, 77 embalagens com crack e R$ 638 em dinheiro, além de notas de dólares, pesos uruguaios e libras inglesas. No entanto, a polícia não afirma se havia drogas com o funkeiro.

MC Menor MR tem mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e 870 mil no Facebook. Entre suas canções de sucesso no mundo do funk estão “Sonho de Ser Rico”, “Sonho de um Favelado” e “Capital das Notas”, que fez parte da trilha sonora da série “Sintonia”, da Netflix.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que MC Menor MR foi levado à delegacia.