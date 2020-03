Funkeiro osasquense MC Guimê faz vídeo para conscientizar fãs contra o coronavírus

O funkeiro osasquense MC Guimê usou as redes sociais para enviar um recado de conscientização sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19) a todos os fãs e seguidores que o acompanham na internet.

“Quero pedir encarecidamente a todos os meus fãs e a todo o meu público, que a gente pense sempre no próximo, sempre lave bem as mãos, se cuide não só por um dia. Que a gente esteja muito consciente porque essa ‘responsa’ é nossa de conseguir conter tudo isso que está acontecendo”, disse o funkeiro em vídeo postado em seu perfil no Instagram, na sexta-feira (21).

No vídeo, Guimê incentiva os fãs a seguirem as medidas preventivas e agradece também aos profissionais da saúde. “Aproveito a descrição para PARABENIZAR todos os profissionais da ÁREA DA SAÚDE do nosso país e de todo o mundo. PARABÉNS E MUITO OBRIGADO”, escreveu Guimê na legenda do vídeo.

O funkeiro explicou também o motivo de ter se ausentado das redes sociais nos últimos dias. “Estive sumido nas redes sociais por conta de uma gripe. Estive meio debilitado, mas graças a Deus, nada muito sério”, contou. Guimê disse que está melhor e que a gripe não estava relacionada ao novo coronavírus.

“Peço que vocês tenham responsabilidade nesse momento tão complicado. Logo logo, vamos falar de música, de trabalho e de muita coisa boa. Mas nesse momento, [temos que] respirar e torcer por aquelas pessoas que já foram infectadas pelo vírus e acreditar na melhora do nosso país e do nosso mundo”, finaliza.