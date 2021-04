Furlan adia volta das aulas presenciais em Barueri para 3 de maio

O prefeito Rubens Furlan (PSDB) anunciou, em vídeo na manhã desta terça-feira (13), que a retomada das aulas presenciais nas escolas municipais de Barueri foi adiada para o dia 3 de maio.

Ontem, ele havia anunciado que as aulas retornariam na próxima segunda-feira (19), mas o prefeito voltou atrás após sofrer críticas devido aos atuais índices da pandemia de covid-19.

“Cancelamos, não volta mais no dia 19, na segunda-feira. Vamos botar mais 15 dias para a frente, 14 dias. Dia 3 de maio”, afirmou o prefeito de Barueri. “E nós fazemos uma outra análise, antes de tomar a decisão. Se o momento for mais favorável do que este, nós voltamos as aulas [presenciais no dia 3 de maio]. Se não, nós esperamos um pouco mais”, completou Furlan.

“Nós tivemos 80% dos comentários absolutamente contra a volta das aulas [em 19 de abril]. Por um lado, eu entendo. Por outro lado, fico muito mais preocupado. Quando eu decidi, é porque nós tínhamos segurança nas escolas, e também as escolas estão equipadas para receber com segurança as crianças. Porém, se a população não deseja que as aulas retornem agora, não tem problema”, declarou Furlan.

De acordo com o prefeito de Barueri, na nova data prevista para a volta das aulas presenciais, 3 de maio, a previsão é que “os professores, todos, já tenham tomado a segunda dose [da vacina contra a covid-19]. E aí, sim, por parte dos professores, não vai ter nenhuma ameaça à saúde das crianças”.

Outras cidades

Na região, a maioria das Prefeituras ainda não se pronunciou sobre a volta gradual das aulas presenciais. A expectativa é que seja definida uma data conjunta para todos os 11 municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste). Além de Barueri, Itapevi também sinalizou para a retomada no dia 3 de maio, o que pode ser um indicativo para todo o Cioeste, do qual também fazem parte municípios como Osasco, Carapicuíba e Cotia.

Na rede estadual, as aulas presenciais começaram a ser retomadas esta semana.