Furlan apoia ampliação da quarentena: “primeiro preservação da vida, depois retomada do desenvolvimento”

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, manifestou apoio a ampliação, em 15 dias, do período de quarentena oficial no estado para combater a disseminação do novo coronavírus (covid-19), anunciada nesta segunda-feira (6) pelo governador João Doria. A quarentena estadual agora vai até o dia 22 de abril e pode ser prorrogada novamente.

“É um golpe duro para a economia, mas temos que passar pela pandemia. Quanto mais prudentes nos formos, menor é o estrago que ela causa”, afirmou o prefeito de Barueri em vídeo nas redes sociais. “Se deixar correr e acontecer o que aconteceu em outros países, nossa economia não aguenta. Aí o prejuízo vai ser infinitamente maior para a economia”.

Para Rubens Furlan, “é muito melhor a gente passar por isso que estamos passando do que arriscar, pagar pra ver, como aconteceu em outros países”.

“Nós vamos passar, daqui a pouco passa tudo isso e nós vamos retomar o nosso trabalho normal e nós vamos recompor a economia do Brasil, e a de cada cidadão que hoje está em desespero, inclusive”, emendou o prefeito de Barueri. “Entendo tudo isso, mas não posso evitar. Tenho que fazer o que tem que ser feito: primeiro preservação da vida, isso é indiscutível, depois ver o que vamos fazer para a retomada do desenvolvimento do Brasil e da nossa cidade”, completou Furlan.