Furlan faz mudanças no secretariado de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSB), anunciou mudanças no secretariado, nesta sexta-feira (27). O vice-prefeito Beto Piteri (PSDB), que conduzia a pasta de Obras, assumiu os trabalhos na Secretaria de Governo. Quem fica à frente da Secretaria de Obras é Renê Silva.

A mudança já havia sido sinalizada pelo prefeito e foi oficializada hoje durante coletiva de imprensa realizada logo após uma reunião com todos os secretários. “Estamos organizando o final do nosso mandato, que vem desde 2017 e termina no próximo ano. Na reunião de hoje, nos organizamos para terminar o governo com o mesmo sucesso que começamos”, destacou o prefeito de Barueri, em seu gabinete.

Piteri assume a Secretaria de Governo com o objetivo de acompanhar todas as ações e trazer “ainda mais sintonia” entre as pastas. “Eu vivo Barueri todo dia intensamente, então continuarei junto com Furlan para terminar esse governo”, declarou Piteri.

Reeleito, o prefeito Rubens Furlan, que está na reta final de seu sexto mandato na Prefeitura de Barueri, não poderá disputar as eleições de 2024. Com isso, ele tem reforçado publicamente que apoiará Beto Piteri para ser o seu sucessor.