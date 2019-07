Furlan sobre Bolsonaro: “Quando um idiota assume o governo é terrível”

Durante evento na tarde desta quarta-feira (10), o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). “Acho que não é um governo capaz de comandar o Brasil nos tempos difíceis”, avaliou. “Quando um idiota assume o governo é terrível”.

A declaração foi feita após Furlan ser questionado sobre as críticas que a filha, a deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP), tem feito sobre o governo Bolsonaro. “O problema que a Bruna enfrenta nesse governo é que a bancada do PSL parece que está de brincadeira. Eles querem incompatibilizar todo o Congresso com o governo”, disse Furlan.

“Parece que é de propósito, parece que o Bolsonaro quer que o Congresso fique todo contra ele para justificar algumas coisas que, por ventura, ele não seja capaz de fazer. Ou alguma coisa que ele queira fazer e a gente não sabe direito, tipo Jânio Quadros, lá atrás”, avaliou o prefeito de Barueri. “Essas coisas que são muito comuns quando a pessoa é um idiota, não é? Quando um idiota assume o governo é terrível”.

Furlan criticou ainda a postura dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Para o prefeito de Barueri, os filhos do presidente “têm um comportamento terrível”. “Fazer intrigas com generais, com ministros… Eu não sei bem o que eles estão pretendendo. Eles criam as próprias crises e o Brasil não precisa de mais crises além das que ele tem”.

Furlan apoiou Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial. “Não vou dizer que me arrependi, porque não me arrependo do meu voto, só exijo muito dele. E acho que Bolsonaro não é um governo capaz de comandar o Brasil nos tempos difíceis”, completou o prefeito de Barueri.