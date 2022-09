Futura Linha 22-Marrom do Metrô vai passar por Cotia e Osasco

O Metrô lançou nesta sexta-feira (2) a licitação para o anteprojeto da nova Linha 22-Marrom, que ligará Cotia à estação Sumaré, na zona Oeste de São Paulo, passando por Osasco.

publicidade

O mapa provisório do trajeto divulgado hoje, que conta com 19 estações, é diferente do esboço original. Nele, a inserção da cidade de Osasco, com as estações Santa Maria e Victor Civita, é novidade.

O ramal fará conexões com as Linhas 9-Esmeralda (na estação Hebraica-Rebouças); 4-Amarela (na estação Faria Lima); 20-Rosa (na estação Teodoro Sampaio); e 2-Verde (na estação Sumaré).

publicidade

Com 29 km de extensão, a Linha 22-Marrom deverá atender aproximadamente 649 mil passageiros diariamente. Além disso o Metrô prevê que serão necessários ao menos 52 trens para atender os usuários.

A licitação para o anteprojeto de engenharia e estudo do impacto ambiental foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta. Já o edital deve ser disponibilizado no site do Metrô a partir de segunda-feira (5).