Gabriela Pugliesi faz transferência de “valor muito alto” para a conta errada e faz apelo por devolução

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi fez um apelo nas redes sociais após depositar “um valor muito alto” de dinheiro em uma conta errada. Ela diz que está “desesperada” e pede que a pessoa que recebeu o montante faça a devolução.

“Eu simplesmente estou desesperada e se eu estou vindo aqui agora é porque eu preciso de ajuda real. Eu já tentei com pessoas e acho que aqui alguém pode me ajudar. Minha cabeça está tão bizarra que eu fiz um depósito numa conta que existe, de uma pessoa que eu não tenho ideia de quem seja, eu não lembro e foi creditado”, declarou Gabriela Pugliesi nos Stories no Instagram.

Ela diz ter descoberto que a mulher que recebeu a transferência indevida mora em Presidente Prudente, no interior paulista. “Infelizmente não é presente, eu queria muito esse dinheiro de volta. Eu nem sei o que fazer”.

“Erasmo errou comigo”, diz Gabriela Pugliesi

A influenciadora digital tem vivido dias complicados. Acabou de anunciar a separação de Erasmo Viana. “Eu estou rindo porque eu não vou chorar, porque nem tem lágrimas mais, então eu vou rir. Coração está uma merda, cabeça está uma merda”.

A separação foi confirmada no domingo (21). “Não dá para ficar fazendo a blasé e fingir nada aconteceu. Terminei meu casamento sim, fiquei na merda por dois dias, mas já levantei a cabeça. Erasmo errou comigo”, afirmou Gabriela Pugliesi ao anunciar o fim do casamento.

